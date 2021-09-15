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Вакцинированные россияне получат по 100 тысяч рублей за победу в лотерее

Общество

В России 15 сентября завершилась лотерея, которую власти запустили среди привитых от коронавируса граждан. Всего получилось 500 везунчиков. Каждому из них переведут на карту по сто тысяч рублей.

Вакцинированные россияне получат по 100 тысяч рублей за победу в лотерее

Итоги розыгрыша можно посмотреть на портале проекта "Бонус за здоровье". Номера сертификатов людей, которые выиграли приз, есть в свободном доступе. Также информацию можно получить на сайте госуслуг. Кроме того, счастливчики, у которых в смартфоне установлено приложение сервиса, увидят специальные уведомления.

Победителей второго этапа лотереи назовут 14 октября этого года. Их тоже будет 500.

Как сообщила "Российская газета", чтобы получить выигрышные деньги, привитому россиянину достаточно написать данные карты "Мир" в личном кабинете госуслуг.

Напомним, что в Интернете есть мошенники, которые стремятся украсть данные пользователей, в том числе завладеть банковскими картами. Ранее аналитик Владимир Ульянов говорил в беседе с журналистами Pravda.Ru, как обезопасить себя от киберпреступников. По словам специалиста, необходимо всегда включать "режим скепсиса".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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