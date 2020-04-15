Американский медик назвал коронавирус лотереей

Медик одной из больниц Нью-Йорка Марлен Каплан отметил, что заражение коронавирусной инфекцией схоже с лотереей: никогда нельзя заранее предугадать, насколько тяжелы будут его последствия. Об этом пишет РИА "Новости".

"Заболевание коронавирусом — это как лотерея: нельзя сказать, кто как среагирует. Проблема в том, что пока не ясно достоверно, почему у некоторых молодых людей легкие симптомы, а кто-то сталкивается с дыхательной недостаточностью. Мы не знаем, почему некоторые реагируют в легкой форме", — сказал Каплан.

Он добавил, что в отдельных случаях слишком активный иммунитет пациента может не помочь, а, напротив, навредить ему, поскольку в борьбе с инфекцией он уничтожает не только сам вирус, но и здоровье пациента, как бы парадоксально это ни звучало.