В Минздраве опровергли стереотип о России, как о самой пьющей стране в мире

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай опроверг распространённый стереотип о том, что Россия является самой пьющей страной в мире. Он отметил, что потребление алкоголя в РФ снижается.

На пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости Салагай сказал, что информация о России, как о самой пьющей стране в мире, не соответствует действительности.

По словам замглавы министерства, в 2014–2017 годах уровень потребления алкоголя в России был одним из самых низких среди европейских стран и составлял около 0,83 литра алкоголя на душу населения.

Он добавил, что в период с 2008 по 2019 год потребление алкоголя в России сократилось с 15,7 до 9,1 литра на душу населения. При этом смертность от случайных отравлений алкогольными напитками уменьшилась на 60% с 2008 по 2020 год.

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