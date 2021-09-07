Родители девятилетней студентки МГУ Тепляковой потребуют ускоренной программы

Родители Алисы Тепляковой, которая в этом году поступила в МГУ на психолога в девять лет, обратятся с требованием ускорить обучение, поскольку для ребёнка нынешний темп слишком медленный.

Отец девочки, Евгений Тепляков, отметил, что у обучающихся разный уровень, дочка способна завершить программу скорее однокурсников. Мужчина объяснил, что Алиса быстро получает необходимые знания. Например, она уже прочитала "13 диалогов психологии" Соколовой.

"В лекции по матанализу она (Алиса. — Прим. ред.) неоднократно говорила, что ей легко, так как она всё уже знает", — добавил Евгений Тепляков в интервью журналистам РИА Новости.

Ранее Евгений Тепляков заявлял, что Ксения Собчак распространяет о нём ложную информацию из-за отказа в участии шоу журналистки. Она рассказывала, что отец Алисы хамит студентам МГУ в общем чате.

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