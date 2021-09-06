Отец девятилетней студентки отрицает обвинения со стороны Собчак

Отец Алисы Тепляковой, девочки, что в девять лет поступила в МГУ на психологический факультет, опроверг обвинения по поводу оскорблений студентов столичного ВУЗа в мессенджере, сообщает Пятый канал.

Папа Алисы Тепляковой

Евгения Теплякова ранее обвиняли в том, что он хамил и обзывал студентов в мессенджерском чате под псевдонимом "Петр Иванов". Папа молодой студентки категорически отрицает свою причастность к перепискам и считает, что в этой ситуации замешана Ксения Собчак.

Как заявляет Евгений, телеведущая распространила фейковую информацию о нем из-за отказа участвовать в ее программе "Док-Ток".

Со слов мужчины, Ксения Собчак неоднократно приглашала семью Тепляковых на свою передачу и предлагала гонорар в размере 200 тысяч рублей. Но мужчина отказался от съемок, за что и получил такой неблагородный ответ.

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