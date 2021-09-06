Собчак прокомментировала странный звук Путина

В последнее время Владимир Путин удивляет своими "сверхспособностями". Журналисты с замиранием сердца следят за каждым шагом лидера страны. Особенно впечатляют представителей СМИ акустические чудеса, которые демонстрирует глава РФ. Ксения Собчак тоже высказалась на эту тему.

Каждое движение и жест Владимира Путина становятся поводом для самого тщательного анализа представителей прессы. Журналисты пытаются считать невербальные символы, которые демонстрирует президент. Любое движение президента находит самые невероятные интерпретации.

Информационным поводом уже становились манипуляции Путина с авторучкой, его ловкость при ловле скатывающегося со стола карандаша. Недавно интригу нашли в том, что президент что-то интересное увидел за окном своего кабинета.

Особенный интерес вызвал необычный звук, который Путин издал губами, встречаясь с чиновниками в Приморском крае. Чуткие подчинённые увидели в этом звонком "чпоке" укор и разочарование.

Ксению Собчак впечатлил этот подробный анализ звука, который устроили на федеральном канале.

"Россия 1 в программе "Москва. Кремль. Путин" разобрали тот самый звук, который издал президент. У чиновников от него холодеет внутри," — пишет Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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