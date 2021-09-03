На Камчатке начнут работать дроны-почтальоны

Беспилотники будут "приносить" письма в 18 населённых пунктов. Определено 19 маршрутов. Об этом почтовый оператор договорился с властью Камчатского края в ходе ВЭФ.

Такое решение обусловлено существенным снижением затрат на логистику и увеличить количество транспортировок в 11 раз. А скорость доставки писем и посылок увеличится почти вдвое.

По словам главы Камчатского края, из-за погоды зимой доставка почты существенно запаздывает, а порой привезти письма в регион и вовсе невозможно.

Даже вертолёты не могут своевременно добраться до северных районов края. В этой связи соглашение позволит вывести на новый уровень, - цитирует Владимира Солодова РБК.

Беспилотные летательные аппараты уже тестировали в сложных погодных условиях и "глухих" местах. За раз дрон может перевозить до 150 тонн багажа и пролететь расстояние до 400 километров. Машина не зависит от интернета и работает по каналам радиосвязи.

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