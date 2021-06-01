"Почта России" получила разрешение доставлять лекарства на дом

Росздравнадзор одобрил разрешение для "Почты России" на дистанционную доставку лекарств. Теперь у компании есть возможность не только продавать безрецептурные препараты на своём сайте, но и осуществлять доставку на дом.

При этом курьеры будут обеспечены термоконтейнерами и логерами для соблюдения условий хранения лекарств. Оплатить покупку можно будет при получении, сообщает пресс-служба "Почты России".

Для выполнения условий транспортировки лекарств "Почта России" переоборудует логистический центр во Внуково. Также компания планирует расширить штат, наняв фармацевтов. В дальнейшем практика создания условий в логистических центрах будет распространена на все регионы.

Вино по почте

Ранее сообщалось, что "Почта России" проведёт эксперимент по доставке на дом вина российского производства. На первом этапе возможность заказать алкоголь получат жители Московской области и Мордовии. Ожидается, что полностью завершить эксперимент получится в 2025 году.

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