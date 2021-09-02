Небоскрёбы не нужны: дальневосточные кварталы хотят застроить малоэтажками

Застроить малоэтажными домами дальневосточные кварталы предложил министр РФ по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков на ВЭФ.

По его словам, территории, на которых будут возведены жилые комплексы, позволяют "обойтись" без высоток. Жильё должно соответствовать всем стандартам качества.

"Здесь не должно быть "муравейников". У нас нет такой проблемы, что нет земли. Действительно, свечки на сопках Владивостока — это неправильно, — заявил Чекунков.

Министр отметил, что сейчас планируют разработать "прозрачный портфель" для застройщиков и в одном документе обозначить все земельные участки под строительство, пишет ТАСС.

Программа застройки "Дальневосточных кварталов" стартовала в июне. В неё попали девять российских регионов. К 2024 году, по поручению Владимира Путина, должно появится больше трёх миллионов кв. м жилья. Однако возвести должны не только дома, но и привести в порядок инфраструктуру.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.