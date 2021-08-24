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Минюст РФ: телеканал «Дождь»* получил от Евросоюза более 130 тысяч евро

Общество

В российском Минюсте разъяснили основания включения телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов.

Минюст РФ: телеканал «Дождь»* получил от Евросоюза более 130 тысяч евро

В сообщении ведомства говорится, что такое решение принято в связи с поступившими от Роскомнадзора сведениями о ежеквартальном получении телеканалом средств из-за рубежа.

Согласно этой информации, за освещение отношений между ЕС и Россией СМИ получило от Еврокомиссии 130 тысяч евро.

Росфинмониторингом установлено, что телеканал получал опосредованное иностранное финансирование через российские фонды.

Кроме того, он распространял материалы зарубежных СМИ, за что получал финансирование.

Как отмечается в сообщении, согласно статье 6 Закона "О СМИ" российская организация, распространяющая материалы, созданные иностранным СМИ или российской компанией с зарубежными учредителями, может быть признана выполняющей функции иноагента.

Таким образом, министерство юстиции, принявшее решение о включении телеканала в реестр, действовало в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке, отметили в ведомстве.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
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