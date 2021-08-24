Директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев представил "Карту бедности-2020", из которой следует, что по итогам прошлого года Тува, Ингушетия и Кабардино-Балкария являются беднейшими регионами в России.
По данным Лебедева, в стране проживают 17,8 миллиона человек, которых можно причислить к бедным. Это 12,1% от всего населения страны.
По уровню бедности лидирует Республика Тыва (34,1%). Второе место в антирейтинге занимает Республика Ингушетия (30%). На третьей строчке расположилась Кабардино-Балкарская Республика (24,2%).
Чтобы бороться с бедностью, нужно развивать социальную сферу, убежден Лебедев.
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