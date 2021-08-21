Яппаровой предложили пропить деньги Запада

Корреспондент издания "Медуза" Лилия Яппарова обратилась к петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Пресс-служба "Конкорда" напомнила, что на территории РФ утвердили закон о работе иноагентов и все иски Евгения Пригожина к малонадежным изданиям, информационным ресурсам и спикерам имеются в архивах пресс-службы.

"Вышел Закон об иноагентах, теперь просто так деньги у дядюшки Сэма брать будет сложно. Надо отчитываться. И лучше их пропить, чем тратить на антироссийскую пропаганду. Сделайте выбор, кого вам больше хочется обмануть — американцев или свою Родину?… А теперь, Лилия, самое неожиданное, и это перевернет ваш внутренний мир, как если бы вы узнали, что ваш папа был женщиной. Россия — страна с традиционными ценностями, но демократическими принципами управления. Граждане, не трудоустроенные в спецслужбы, администрацию президента и другие государственные органы, не обязаны согласовывать свои действия с вышестоящим начальством, в отличие от иноагентов, которые должны отчитываться перед зарубежными кураторами за каждый шаг, на то они и иноагенты. Надеюсь, мы достаточно подробно ответили на ваш вопрос", — высмеяли журналистку "Медузы" в пресс-службе "Конкорда".

Журналистку Яппарову также интересовали и действия Федерального агентства новостей (ФАН) и Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). В пресс-службе компании "Конкорд" напомнили, что все запросы в ФАН и ФЗНЦ должны быть направлены в эти организации.

"Теперь разложим по полочкам: по запросам ФАН надо обратиться к ФАН. По запросам ФЗНЦ обращайтесь в ФЗНЦ к Максиму Шугалею. Вдруг он узнает вас или кого-то из ваших коллег, которые присутствовали на его допросах в американском секторе тюрьмы Митига. Что касается Евгения Викторовича Пригожина, то все иски к малонадежным СМИ, информационным ресурсам и спикерам имеются в архивах пресс-службы", — отметили в "Конкорде".

Ранее Евгений Пригожин назвал главной целью "Медузы" обеление преступлений Запада. По его словам, СМИ преследует цель очернить все великое и доброе, созданное Россией.