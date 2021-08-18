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Климатологи предупредили о появлении необычных природных аномалий

Общество

Климатологи Александр Кислов и Николай Терешонок заявили, что во всех климатических зонах будут появляться нехарактерные для них природные явления. Причиной этому является глобальное потепление.

Климатологи предупредили о появлении необычных природных аномалий

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что климатические регионы останутся прежними, однако в них появятся опасные явления. Например, уже сейчас в Арктике летом наблюдаются мощные ливни, которые объясняются тем, что в этот регион проникают тёплые воздушные потоки из умеренных широт. Раньше такого не было, сообщил эксперт в беседе с URA.RU.

Необычные погодные аномалии будут возникать во всех климатических регионах, уверен Кислов.

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок сказал, что причина появления новых погодных явлений — глобальное потепление. В некоторых регионах за несколько суток выпадает годовое количество осадков, а по всему миру фиксируются температурные рекорды.

По мнению климатолога, причина глобального потепления заключается в том, что с ростом населения планеты увеличивается объем выброса углекислого газа в атмосферу. Особенно сильно вредят озоновому слою самолёты, отметил он.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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