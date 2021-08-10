The Guardian: островным государствам Тихого океана грозит исчезновение

Из-за глобального потепления островные государства Тихого океана находятся под угрозой, предупреждают учёные. Дело в том, что эти страны страдают от неконтролируемых приливов, засух, засоления грунтовых вод и сильных циклонов. Всё это негативно отражается на состоянии сельского хозяйства.

Если человечество не сократит выбросы парниковых газов в атмосферу, то эти катаклизмы будут происходить регулярно, сообщает The Guardian.

Из-за повышения уровня моря люди не смогут жить в Кирибати, Вануату и на Соломоновых островах, предупреждают специалисты Greenpeace.

Ранее ООН опубликовала отчёт, в котором эксперты предсказали, что уже к 2030 году Земля преодолеет температурный порог в 1,5-2 градуса. Из-за этого на нашей планете участятся ливни, засухи наводнения. Всё это может дестабилизировать ситуацию на всех континентах.

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