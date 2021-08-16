Google грозит перестать удалять из поиска запрещённые в РФ материалы

Корпорация Google пригрозила прекратить убирать из поисковой выдачи запрещённые в Российской Федерации материалы, если суд вынесет решение в пользу "Царьграда" и принудит американскую компанию заплатить огромный штраф.

Если суд удовлетворит иск "Царьграда" о восстановлении доступа к каналу СМИ на YouTube, Google не только отдаст крупную сумму, но и возможно перестанет работать на территории нашей страны. Кроме того, компания больше не будет удалять заблокированные российскими органами данные и сайты. Только во втором полугодии прошлого года сотрудники Google убрали из поисковой выдачи двести пятьдесят тысяч страниц.

Представители Google предлагали "Царьграду" договориться без суда. Однако в СМИ заявили, что переговоры так и не начались.

Дмитрий Магоня, представитель "Царьграда", объяснил:

"Google потратил несколько месяцев на бесплодные попытки оформить какие-то документы".

Напомним, что YouTube-канал "Царьграда" заблокировали в 2020 году. Причина — основатель Константин Малофеев попал под американские санкции. Он подал в суд на Google и потребовал восстановить доступ к аккаунту, оштрафовать корпорацию на 94 триллиона рублей.

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