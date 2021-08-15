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Суд ограничил доступ к "Глазу Бога", который собирал персональные данные

Общество

Московский суд заблокировал сайт сервиса "Глаз Бога" по требованию прокуратуры. С помощью этой организации можно узнать персональные данные человека. Об этом сообщили в документе, который опубликовали на официальном сайте суда.

Суд ограничил доступ к "Глазу Бога", который собирал персональные данные

Основатель "Глаза Бога" Евгений Антипов не пришёл в суд на заседание.

Причина блокировки — "оказание за плату услуги по предоставлению доступа к персональным данным граждан Российской Федерации".

Представитель онлайн-сервиса сказал журналистам, что он продолжит работать в прежнем режиме, решение суда никак не повлияет на процесс. Сотрудники "Глаза Бога" полгода не пользуются сайтами или ботом. Сергей Каленик пояснил:

"Теперь всё децентрализовано и каждый пользователь создаёт своего собственного бота — мы не видим снижения трафика, либо каких-то негативных эффектов от блокировки этого сайта. Сейчас сервис работает нормально".

Также Сергей Каленик отметил, что зеркала "Глаза Бога", то есть его сайты-дублёры с той же информацией, всё ещё активны.

Напомним, что Pravda. Ru писала о создателе "Глаза Бога" Евгении Антипове, который вышел из тени в этом месяце.

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Создатель Глаза Бога: «Я не злюсь на Навального». $500 000, пробивы, деанон, пирамиды, OSINT и ФСБ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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