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Автор Ирина Гусакова

Таинственный разработчик "Глаз Бога" вышел из тени

Экономика

Телеграм-бот для поиска персональных данных "Глаз Бога" весь прошлый год набирал очки популярности, затем якобы фейковый портал заинтересовал Роскомнадзор, в связи с протестными акциями в поддержку Навального. Сервис выполнил требования ведомства, а его формальный владелец вышел из тени. Кто же стоит за "Глазом Бога"?

Таинственный разработчик "Глаз Бога" вышел из тени

Месяцем ранее сервис был заблокирован по требованию Роскомнадзора (РКН), ведомство посчитало, что бот нарушает закон о персональных данных. Но "Глаз Бога" работу не прекратил.

На днях адвокат правозащитной организации "Агора" Федор Сирош сообщил, что в квартире администратора сервиса проводится обыск. Позднее выяснилось, что обыски не имеют отношения к "Глазу Бога", а связаны с деятельностью теневого форума финансовых мошенников Dark Money.  

В связи с этой историей стало известно, что обыски проходили у Евгения Антипова. Проект, оказывается, давно легализовался, а Антипов — не администратор, а один из талантливых программистов проекта.

Позднее Евгений Антипов раскрыл себя, заявив, что он — единоличный владелец "Глаза Бога". При этом на программиста, по мнению журналистов Forbes, он тянет слабо. Как сам рассказал в интервью Антипов, он посещает регулярно спортзал, а выглядит он скорее как атлет, а не худощавый гик.

27-летний Антипов разработал "Глаз Бога" в одиночку, месячная аудитория исчисляется миллионами пользователей. А столь громкое название для бота Антипов позаимствовал из фильмов серии "Форсаж", там "Глазом Бога" называется устройство для слежки.

Антипов родом из поселка Заречный Скопинского района Рязанской области. Как признался Антипов, его родители по-прежнему там живут. Программированием он занялся еще в 15 лет, можно сказать, самоучка, из-за этого профессионалы считают его код "неправильным" и "грязным".

После школы поступил в Московский институт электронной техники в Зеленограде, на факультет интеллектуальных технических систем. Однако учиться ему особо не понравилось, и у него быстро нашлись другие увлечения. Начав с простого — вирусов и компьютерных игр, он перешел быстро к созданию софта для организации маркетинговых и финансовых пирамид. К концу третьего курса у студента Антипова было в копилке уже 5 млн рублей. В то время ему предложили работу в Португалии — по созданию криптовалютной пирамиды Redex.

Антипов без раздумий переехал в Португалию вместе с девушкой. Но через полгода, когда закончилась виза, он вернулся в Россию.

О создании бота для поиска данных о людях Антипов задумался в начале 2020 года.

"Просто по приколу", — признается он.

Площадкой стал Telegram. По словам Антипова, бот был создан за полдня.

Стоит отметить, что "Глаз Бога" в профессиональных целях используют журналисты, пользуются сервисом коллекторы и силовики, люди часто пробивают в боте своих близких.

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Темы евгений антипов цифровые технологии
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