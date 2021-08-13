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Не всё то пропаганда, что таковой кажется - мнения о скандальном "Дне наоборот"

Общество

Прогремевший на текущей неделе скандал, разразившийся в Свердловской области, продолжает вызывать споры в обществе.

Не всё то пропаганда, что таковой кажется - мнения о скандальном "Дне наоборот"

Напомним, детский загородный лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде после мероприятия под названием "День наоборот". Руководитель Екатеринбургского Совета отцов Вячеслав Бальцевич "не оценил" идею обмена одеждой между мальчишками и девчонками и обратился в прокуратуру.

Психолог с "отцами" не согласен

Психолог екатеринбургского Ресурсного центра для ЛГБТ считает, что "День наоборот" в загородном лагере — это просто "возможность для детей подурачиться, поимпровизировать вволю": 

"День наоборот" не имеет никакого отношения к сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Это возможность подурачиться вволю. Ребята проживают этот день, радуясь и шутя, а утром просыпаются самими собой".

Педагоги с выводами не спешат

А вот педагоги, как оказалось, не склонны соглашаться в этом вопросе с психологом. А готовы разделить опасения родителей, увидевших "подвох" в "Дне наоборот".

Как пояснила Pravda.Ru, заслуженный учитель РФ, директор московской школы №17 Ирина Бабурина, "нормальные" родители из-за вала самой противоречивой информации начинают порой "дуть на воду":

Надо было грамотно всё родителям рассказать, объяснить смысл проведения такого мероприятия. И, возможно, не было бы такого конфликта. Любая игра на что-то направлена. Если правильно, грамотно не рассказать, что мы хотим: развлекать, воспитывать, чему-то научить, недопонимание обеспечено.

Я думаю, что в данном конфликте виноваты организаторы — вожатые и воспитатели. Ситуация, которая выеденного яйца не стоит, выросла в огромный конфликт с привлечением прокуратуры, стал обсуждаем во всех социальных сетях.

Если детям нравится, интересно, то и родители счастливы и довольны.

Мнение родителей читайте здесь: Под понятие "пропаганда" можно подогнать и "Гусарскую балладу", если захотеть

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Детский лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за игры "День наоборот"
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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