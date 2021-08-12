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Под понятие "пропаганда" можно подогнать и "Гусарскую балладу" - если захотеть

Общество

В среду в Свердловской области полыхнул скандал: Совет отцов Екатеринбурга обвинил детский лагерь отдыха — ни много ни мало — в пропаганде ЛГБТ. Основанием стало мероприятие под названием "День наоборот".

Под понятие "пропаганда" можно подогнать и "Гусарскую балладу" - если захотеть

Если вкратце, то с утра мальчишки и девчонки поменялись одеждой и провели день в необычном для себя амплуа.

"День наоборот" проходит в детских лагерях еще со времен царя Гороха. Детям обычно мероприятие нравится — это весело. Неужели столько лет эта игра калечила детскую психику и подталкивала к отклонениям?

С этим вопросом корреспондент Pravda. Ru обратился к председателю национального родкома Ирине Волынец.

— Конечно, во всем должен присутствовать здравый смысл. Есть огромное количество произведений искусств, построенных на идее как раз переодевания мужчины в женщину, а женщины — в мужчину.

Например, "Гусарская баллада". Замечательная Лариса Голубкина сыграла роль, построенную на том, что женщина выдавала себя за мужчину, за гусара.

Или "Здравствуйте, я ваша тетя!" с Калягиным. Фильм-комедия, который пересматривают много поколений — там такой искрометный юмор. И никому ни разу в голову не пришло, что кино про извращение, что это какая-то там пропаганда.

— Но здесь речь не про кино…

— Да, конечно. Что касается переодевания девочек в мальчиков, а мальчиков — в девочек… Если это просто развлечение для детей, то в этом не вижу ничего страшного. У меня у самой четверо детей. И если бы они мне рассказали про такой "День наоборот", то я бы отнеслась с пониманием и скорее всего вместе с ними бы посмеялась, слушая рассказы о курьезах и интересных — с их точки зрения — моментах. Это очень может быть интересно.

Если же дети не хотели переодеваться, а их заставляли — тогда вопрос другой.

Здесь есть конкретный лагерь, есть конкретные ответственные лица, есть конкретные законные представители конкретных детей — вот они и могут претензии высказывать и требовать наказания виновных — если таковых выявят правоохранители и будет установлен сам факт пропаганды.

— Совет отцов Екатеринбурга считает, что этот праздник с переодеванием — сплошная пропаганда…

— Мы, конечно, очень переживаем за будущее наших детей. Отцов я тоже могу понять. Их право — обратиться в соответствующие органы.

Но, понимая беспокойство отцов, уважительно относясь к их чувствам, все-таки хочется, чтобы не было перегибания палки. Чтобы у детей было счастливое детство, им надо дать возможность играть, развиваться, и учить отличить белое от черного — вот в чем самая суть.

Александр Калягин в фильме "Здравствуйте,я ваша тетя"
Александр Калягин в фильме "Здравствуйте,я ваша тетя"

Мы должны быть друг к другу добрее, относиться с пониманием и, наверное, перед тем как идти куда-то жаловаться, хорошо было бы пообщаться с организаторами праздника, поговорить с детьми, с родителями, поприсутствовать на мероприятии. Своими глазами все увидеть и оценить. А не с чьих-то слов. Потому что можно пропагандой назвать все, что угодно.

Но, повторюсь, шедевры мировой культуры же мы пропагандой не называем…

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Детский лагерь под Екатеринбургом обвинили в ЛГБТ-пропаганде. Там провели «день наоборот».
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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