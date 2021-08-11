Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде

Общественники на Урале призвали власти проверить один из детских лагерей отдыха на предмет пропаганды ЛГБТ. Их поддержал местный детский омбудсмен.

Во вторник глава Совета отцов Свердловской области Вячеслав Бальцевич заявил, что организаторы лагеря "Салют” провели мероприятие под названием "Обратный день", в котором мальчики переодевались в одежду девочек и наоборот.

По словам Бальцевича, детей, которые не хотели участвовать в мероприятии, "преследовали и высмеивали”, снимая на видео.

"Любое такое мероприятие делается с определенной целью, — сказал общественник, — оно может либо мотивировать ребенка на что-то, либо предотвратить какое-то социальное отклонение. Какова была цель этого мероприятия? Мы хотим получить ответы на этот вопрос от самих сотрудников лагеря и от правоохранительных органов, но у нас, как у представителей Совета отцов, уже есть определенная картина”.

Вячеслав Бальцевич, Екатеринбург

Бальцевич уверен, что "День наоборот", который, кстати сказать, ежегодно проводится в лагере (и не только в этом - прим.ред), является частью постоянного плана организации досуга детей, -"целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества":

"Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает?" — возмущается многодетный отец.

Омбудсмен в оценках аккуратен

Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков пообещал организовать расследование инцидента, хотя и был менее категоричен в предварительной оценке, нежели возмущенные "отцы". По его словам, "спорное мероприятие" не обязательно может нарушить законы страны против пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних.

"Я бы не стал проводить никаких аналогий с ЛГБТ. У нас была похожая игра в мои пионерские годы, — сказал он. — - Может быть, какие-то границы и пересеклись, но у каждого свое восприятие”.

В лагере отказались комментировать ситуацию.

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