Почему все антиалкогольные компании проваливались и в России, и в США

Ученые уже давно пытаются выяснить, могут ли алкогольные напитки быть полезны для здоровья, часто приходя к противоречивым выводам.

Ясно, что вино, пиво и горячительные жидкости могут быть вредны по многим причинам. Это особенно верно для людей, которые любят "заложить за воротник".

Почему же тогда алкоголь легален и продается в магазинах? Ответ на этот вопрос искали журналисты The cQnversation и Pravda. Ru.

ДЛЯ СПРАВКИ

Эффекты употребления алкоголя, который производится путем ферментации сахаров, содержащихся в винограде, ячмене, картофеле и других растениях, варьируются в зависимости от того, сколько человек потребляет. Другие факторы, такие как-то, сколько пищи люди едят раньше времени или сколько они весят, также играют роль.

Когда люди часто пьют слишком много, их организм начинает зависеть от алкоголя, а затем мозг дает им сигналы, что они хотят выпивать снова и снова. Это алкоголизм.

Зависимость может развить другие долгосрочные проблемы, такие как заболевания печени. Исследования также обнаружили очень сильную связь между алкоголем и раком, даже при более низком уровне употребления алкоголя.

Есть и плюсы

Однако в течение многих лет эксперты считали, что употребление небольшого количества алкоголя укрепляет здоровье взрослых.

Некоторые исследования показали, что несколько бокалов вина в неделю могут снизить риск сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера — общей причины потери памяти и слабоумия.

Как и сколько пьют в США

Около двух третей взрослого населения США употребляют алкогольные напитки. Большинство из них потребляют их в умеренных количествах, то есть один или меньше стандартных напитков в день для женщин и два или меньше для мужчин.

Из-за алкоголя в стране ежегодно происходит около 95 000 смертей, и это число растет.

Почему это законно

Главная причина, по которой алкоголь остается легальным в США — несмотря на растущее число свидетельств того вреда, который он может причинить, — заключается в том, что его запрет столетие назад потерпел неудачу.

В 1920 году, после принятия 18-й поправки к Конституции, федеральное правительство запретило производство, доставку и продажу алкогольных напитков.

Принятие сухого закона было вызвано опасениями, что пьянство — причина семейных проблем и других причин, таких как снижение производительности труда рабочих.

Запрет изначально помог снизить потребление алкоголя. Но это также поддерживало незаконную торговлю спиртным. Эта практика, называемая "бутлегерством”, создавала новые проблемы.

Национальный запрет на алкоголь закончился в 1933 году с принятием 21-й поправки. Некоторые штаты продолжали запрещать спиртное десятилетиями, и по сей день действуют многие местные ограничения.

Как и сколько пьют в России

На протяжении многих веков пьянство считалось национальной русской особенностью.

Первая попытка государственной борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя была предпринята еще Петром I. Затем периодически попытки продолжались, но результат всегда получался схожим с американским: подпольные продавцы и самогонщики с успехом восполняли организуемый властями дефицит горячительного.

Последняя попытка

В памяти старшего поколения сегодняшних россиян еще "свежа" антиалкогольная кампания первого президента СССР Михаила Горбачева:

цена на водку вдруг взлетела до 9 рублей (в два раза),

купить алкоголь можно было только с 14.00 до 19.00 в специальных магазинах,

распитие алкоголя на свадьбах, банкетах и просто в общественных местах запрещалось,

ликеро-водочные заводы перепрофилировались на производство сока, и уже в 1986 году банки с томатным, морковным, яблочным, грушевым, березовым и другими соками заполнили все — пивные, ларьки, общепит и прилавки магазинов.

Если в 1985 году алкоголя в стране производили на 60,7 млрд руб., то в 1987-м эта цифра снизилась до 36,5 млрд.

Но — увы — ожидаемого результата не получилось: пить меньше не стали. Лучше жить начали самогонщики. Варить брагу научились почти все.

В середине 1990-х годов количество смертей составляло около 1,6 миллиона человек год.

За последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек.

Сейчас наметился перелом

По данным движения "Трезвая Россия",

в 2020 году объемы потребления алкоголя в стране составили 16 млрд литров.

самый употребляемый вид алкогольной продукции — пиво: россияне выпивают 8,5 млрд литров пива в год,

"на втором месте" — водка — около 1 млрд литров.