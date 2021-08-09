Ученые уже давно пытаются выяснить, могут ли алкогольные напитки быть полезны для здоровья, часто приходя к противоречивым выводам.
Ясно, что вино, пиво и горячительные жидкости могут быть вредны по многим причинам. Это особенно верно для людей, которые любят "заложить за воротник".
Почему же тогда алкоголь легален и продается в магазинах? Ответ на этот вопрос искали журналисты The cQnversation и Pravda. Ru.
ДЛЯ СПРАВКИ
Есть и плюсы
Однако в течение многих лет эксперты считали, что употребление небольшого количества алкоголя укрепляет здоровье взрослых.
Некоторые исследования показали, что несколько бокалов вина в неделю могут снизить риск сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера — общей причины потери памяти и слабоумия.
Около двух третей взрослого населения США употребляют алкогольные напитки. Большинство из них потребляют их в умеренных количествах, то есть один или меньше стандартных напитков в день для женщин и два или меньше для мужчин.
Из-за алкоголя в стране ежегодно происходит около 95 000 смертей, и это число растет.
Главная причина, по которой алкоголь остается легальным в США — несмотря на растущее число свидетельств того вреда, который он может причинить, — заключается в том, что его запрет столетие назад потерпел неудачу.
В 1920 году, после принятия 18-й поправки к Конституции, федеральное правительство запретило производство, доставку и продажу алкогольных напитков.
Принятие сухого закона было вызвано опасениями, что пьянство — причина семейных проблем и других причин, таких как снижение производительности труда рабочих.
Запрет изначально помог снизить потребление алкоголя. Но это также поддерживало незаконную торговлю спиртным. Эта практика, называемая "бутлегерством”, создавала новые проблемы.
Национальный запрет на алкоголь закончился в 1933 году с принятием 21-й поправки. Некоторые штаты продолжали запрещать спиртное десятилетиями, и по сей день действуют многие местные ограничения.
На протяжении многих веков пьянство считалось национальной русской особенностью.
Первая попытка государственной борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя была предпринята еще Петром I. Затем периодически попытки продолжались, но результат всегда получался схожим с американским: подпольные продавцы и самогонщики с успехом восполняли организуемый властями дефицит горячительного.
В памяти старшего поколения сегодняшних россиян еще "свежа" антиалкогольная кампания первого президента СССР Михаила Горбачева:
Если в 1985 году алкоголя в стране производили на 60,7 млрд руб., то в 1987-м эта цифра снизилась до 36,5 млрд.
Но — увы — ожидаемого результата не получилось: пить меньше не стали. Лучше жить начали самогонщики. Варить брагу научились почти все.
По данным движения "Трезвая Россия",
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