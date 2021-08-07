В Госдуме посоветовали увеличить рабочую неделю в РФ

Восстанавливать пострадавшую после пандемии коронавируса экономику в Государственной думе решили с помощью продления рабочей недели. Ранее инициатива сократить рабочую неделю до четырёх дней не нашла поддержки в обществе.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев считает, что спасти Россию могут только те россияне, которые готовы работать шесть дней в неделю.

"Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем", — цитирует слова Арефьева URA. RU.

Предложение сократить трудовую неделю до четырёх дней не встретило радости россиян, так как граждане опасаются, что это отразится на их заработной плате.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков ранее объяснил, что сделать выходными три дня возможно, если увеличить количество рабочих часов с восьми до десяти.

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