Как превратить дачу в идеальное место для отдыха? Советы экспертов

23 июля в России отмечают День дачника. Россияне очень любят отдыхать на даче, где можно насладиться отдыхом на природе, вдали от городской суеты.

О том, как лучше обустроить свою усадьбу, сообщает сайт "Народные новости".

Красота и удобство

Чтобы цветы радовали глаз, из старых труб можно соорудить подвесные клумбы. Их можно прикрепить на прочную бечёвку или к любой перекладине.