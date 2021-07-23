23 июля в России отмечают День дачника. Россияне очень любят отдыхать на даче, где можно насладиться отдыхом на природе, вдали от городской суеты.
О том, как лучше обустроить свою усадьбу, сообщает сайт "Народные новости".
Чтобы цветы радовали глаз, из старых труб можно соорудить подвесные клумбы. Их можно прикрепить на прочную бечёвку или к любой перекладине.
А из старых поддонов модно изготовить садовую мебель.
Можно сделать столы, стулья, пуфики, даже качели для отдыха. А чтобы сделать ее более мягкой можно использовать подушки.
Многие дачники любят посидеть за костром. А чтобы не ходить каждые полчаса за дровами в сарай, можно сделать небольшое место прямо под лавочкой.
Из пластиковой канистры можно изготовить садовую лейку — просто проделав отверстия в крышке с помощью горячего гвоздя.
Прекрасно украшают участок вьющиеся растения.
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