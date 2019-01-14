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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Старые ботинки для цветов, дорожки с узорами листьев и другие идеи для дачи

Садоводство » Ландшафт

Готовим сани летом, а точнее, уже сейчас собираем идеи для декорирования сада своими руками. В этом случае, когда погодные условия позволят, вы сможете сразу приступить к делу.

Старые ботинки для цветов, дорожки с узорами листьев и другие идеи для дачи

Столики из пеньков и бочек

Дача — это маленький кусочек природы. В нем обязательно найдется что-то, что может удивить вас.

Спилили дерево и собираетесь избавиться от него? Не стоит, ведь из большого пенька, к примеру, можно сделать отличный журнальный столик. Если пеньки небольшие, их можно скомпоновать в одно место, положить сверху доску и установить у себя на участке или в гостиной.

Деревянные бочки, если таковые имеются, также отлично справляются с ролью декоративных столов.

Дорожки, которые светятся сами по себе

Нередко дачники пользуются специальными лампами, которые расставляются вдоль дорожек и освещают путь по ночам. Однако можно придумать что-то еще более уникальное: пусть дорожки светятся сами по себе!

Претворить эту идею в жизнь очень просто. Нужно всего лишь приобрести в магазине специальную неоновую краску, имеющую свойство светиться в темноте.

Если дорожки оснащены бордюрами, раскрасьте их, если же нет — не беда, можно использовать выкрашенную в неоне гальку и разложить ее по бокам садовых дорожек. В темноте неоновая краска будет ярко и красиво светиться — получше всяких светлячков!

Кроме того, дорожку можно покрыть прекрасным узором из настоящих листьев. Сделать это весьма просто: листья кладут на плитку и заливают их цементом так, чтобы он не выходил за края листочков. После того, как цемент немного подсохнет и затвердеет, листья осторожно удаляют, а на плитке остается красивейший отпечатанный узор.

Останется лишь подождать, пока цемент окончательно высохнет, и после можно будет приступать к сотворению прекрасной садовой дорожки.

Пробковый коврик для душа

Если вы мечтаете о коврике, который будет идеально впитывать влагу и выглядеть по-настоящему оригинально, вам на помощь придут пробки из-под винных бутылок.

На небольшой коврик уходит порядка 200 вымытых и высушенных пробок. Каждую пробку разрезают вдоль пополам и приклеивают половинки с помощью горячего клея к приготовленной основе — циновке, мягкому пластику, либо резиновой ткани.

Процесс сотворения коврика, возможно, несколько трудоемкий, но результат будет весьма неординарным.

Клумбы для цветов в старых ботинках

Автомобильные шины и тележки — это, конечно, очень красиво, однако по-настоящему удивить соседей можно, используя в качестве клумб старые ботинки. В них насыпают грунт, необходимый для тех или иных видов цветов, и сажают туда растения. А чтобы клумбы точно были заметны, их можно выкрасить водостойкой краской яркой расцветки.

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Светящиеся в темноте камни и дорожки своими руками
Куратор: Андрей Туманов
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