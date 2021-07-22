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Охлобыстин высказался о Ефремове: "Хорошо, что его посадили"

Общество

Если бы Михаила Ефремова не посадили, он бы на себя руки наложил, заявил Иван Охлобыстин, оценив состояние своего друга. Но выглядит Ефремов хорошо, добавил он.

Охлобыстин высказался о Ефремове: "Хорошо, что его посадили"

Актёр Михаил Олегович Ефремов отбывает в белгородской исправительной колонии № 4 наказание за смертельное ДТП, совершённое им в состоянии алкогольного опьянения. Его друг и коллега по актёрскому цеху Иван Иванович Охлобыстин сообщил, что им позволяют общаться, и рассказал, в каком состоянии пребывает и чем занимается осуждённый Ефремов.

По словам Охлобыстина, Ефремов выглядит и чувствует себя хорошо, но жизнь его придавила настолько, что он растерялся. Поэтому Михаил, как очень совестливый человек, отказался от должности в библиотеке и занимается в швейном цеху изготовлением застёжек-молний. Также Охлобыстин посетовал на то, что сидеть Ефремову придётся ещё долго.

"Печально, что он выйдет уже пенсионером, потому что он многое бы мог сделать для театра, но при этом я реально понимаю, что если он не отдаст свой внутренний долг, то его казнит собственная душа. Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил", — приводит слова Охлобыстина РИА Новости.

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ДТП с Михаилом Ефремовым. Звезды, алкоголь и справедливость
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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