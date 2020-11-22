Михаил Ефремов попал в кадры тюремной хроники

Артиста, отбывающего наказание в СИЗО города Белгорода, посетили представители духовенства.

Кадр, на котором артист запечатлён со священнослужителями Белгородчины, привлёк внимание не только региональных, но и федеральных СМИ.

На снимке – митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, замначальника регионального УФСИН Виталий Авдеев и помощник начальника УФСИН по Белгородской области иерей Вадим Багнетов.

В центре фотографии – осуждённый отряда хозобслуживания Михаил Ефремов.

Фото было сделано, когда владыка Иоанн явился в храмовое помещение тюрьмы, чтобы отслужить молебен и причастить заключённых СИЗО № 3. После богослужения митрополит окропил святой водой помещения и вручил в дар главе следственного изолятора телевизор.

Михаил Олегович, которому приходилось играть священнослужителей в кино, судя по кадрам, не лишён духовного окормления.