В России появится единая "тарифная конституция"

Федеральная антимонопольная служба подготовила первую в России концепцию долгосрочного тарифного регулирования. Документ уже утверждён в правительстве.

Предельные индексы ежегодного роста региональных тарифов на ЖКУ устанавливает правительство, руководствуясь принципом "инфляция минус". Однако при этом сложилась парадоксальная ситуация, когда даже в пределах одного региона тарифы у разных коммунальных служб и компаний могут отличаться в разы, а то и в десятки раз. ФАС неоднократно указывала на эту разбалансировку в тарифообразовании.

С введением концепции долгосрочного тарифного регулирования и принятием единого тарифного закона ситуация изменится. Этот документ станет своеобразной "тарифной конституцией", в которой будут прописаны общие для всех сфер принципы регулирования, единый понятийный аппарат и методология, пишут "Известия".

На основе единого тарифного закона будет сформирована законодательная база — соответствующие изменения в существующие правительственные постановления, акты, отраслевые законы уже находятся в стадии разработки. Реализация концепции позволит формировать долгосрочные цены на услуги в таких отраслях, как ЖКХ, электроэнергетика, газоснабжение, связь и железнодорожный транспорт. Это поможет обеспечить надёжное функционирование инфраструктуры и защиту интересов потребителей, уверена Федеральная антимонопольная служба.

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