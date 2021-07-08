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Изношено, распродано, украдено: Гордон "прошёлся" по украинским поездам

Общество

Снова радует своими заявлениями Дмитрий Гордон: на этот раз журналист высказался по поводу украинских поездов. Как оказалось, их можно описать всего двумя словами: сплошная рухлядь.

Изношено, распродано, украдено: Гордон "прошёлся" по украинским поездам

Гордон отметил, что перевозчик ("Укрзализныця"), который является государственным, даже не изволил оснастить многие поезда кондиционерами. В результате люди вынуждены в буквальном смысле страдать — температура внутри вагонов доходит до 44 градусов. И всё это происходит в "цивилизованной европейской стране".

"То, что происходит в "Укрзализныце" — это ворьё на ворье, это ужас", — отметил журналист в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее, как оказалось, в делах перевозчика попробовала разобраться специальная комиссия Верховной рады. И оказалось, что "Укрзализныця" ещё и на грани дефолта, потому что в компании совершаются множественные кражи, а также "распродажи" имущества.

"Всё изношено, распродано, украдено", — сообщил Гордон.

"Перевозки резко сократились, как грузовые, так и пассажирские, пути разбиты, не справляются с потоком, надо менять, поезда — сплошная рухлядь", — добавил журналист.

Не спасают ситуацию и так называемые элитные поезда. В том же "Интерсити" (один из типов поездов, относящийся к экспрессам) даже в первом классе люди ощущают запах туалета.

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Высокоскоростные поезда в Украине. Миф или реальность?
Автор: Константин Шапров, Куратор: Наталия Красовская
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