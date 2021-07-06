Граждане России с ВИЧ стали всё чаще стали получать отказ в вакцинации. Глава фонда "СПИД-Центр" оперативно отреагировал на это письменным обращением к руководителю Минздрава Михаилу Мурашко.
Глава "СПИД-Центра" Сергей Абдурахманов пояснил:
"Мы требуем, чтобы Минздрав дополнительно уведомил медперсонал о том, какие имеются возможные поводы для медицинского отвода. ВИЧ-инфекция не может служить поводом для отказа, так как не является одним из них".
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