Россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от COVID-19

Граждане России с ВИЧ стали всё чаще стали получать отказ в вакцинации. Глава фонда "СПИД-Центр" оперативно отреагировал на это письменным обращением к руководителю Минздрава Михаилу Мурашко.

С возрастанием риска заболевания коронавирусом в фонд поступает все больше жалоб от людей с ВИЧ-инфекцией, которым необоснованно отказано в предоставлении вакцины. Из множества пациентов, обратившихся в Московский областной центр в июне этого года почти четверть не получила вакцину.

Сведения, что ВИЧ — это повод для медотвода всё чаще встречается на многих онлайн-ресурсах медучреждений. Фонд предложил ведомству Михаила Мурашко уведомить сотрудников медучреждений о необоснованности отказа в вакцинации людям с заболеванием ВИЧ.

Глава "СПИД-Центра" Сергей Абдурахманов пояснил:

"Мы требуем, чтобы Минздрав дополнительно уведомил медперсонал о том, какие имеются возможные поводы для медицинского отвода. ВИЧ-инфекция не может служить поводом для отказа, так как не является одним из них".

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