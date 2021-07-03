О состоянии Петра Мамонова рассказала его супруга

Фронтмен легендарной андерграундной группы "Звуки Му" Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщила его супруга Ольга.

Неделю назад Пётр Мамонов попал в "Коммунарку" с коронавирусом. Состояние 70-летнего артиста ухудшалось, и медики были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Однако до сих пор улучшения не произошло.

"Лёгкие под ИВЛ, состояние крайне тяжёлое, седьмые сутки он там, вторые сутки на ИВЛ", — рассказала Ольга Мамонова агентству РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин наградил Петра Мамонова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича — артиста, город Москва", — сообщается в документе.

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