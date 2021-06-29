Вопрос качества: Толстой раскритиковал идею сертификатов на ЕГЭ-репетиторов

Интересными мыслями поделился по поводу ЕГЭ и репетиторов вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он считает, что "сертификаты на репетиторов" — идея не слишком удачная, а "спрашивать" в плане компенсаций стоит с лоббистов Болонской системы.

"Репетиторские" сертификаты: суть идеи

Напомним, что ранее (согласно данным RT) на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова было направлено обращение следующего рода. Для школьников, семьи которых экономически неблагополучны, стоило бы создать специальные сертификаты. Эти сертификаты можно было ты использовать для оплаты курсов, помогающих готовиться к ЕГЭ.

"…просим вас рассмотреть возможность предоставления специальных образовательных сертификатов для оплаты курсов (не менее чем по трём предметам), в том числе онлайн, по подготовке к ЕГЭ за счёт государства для детей из социально уязвимых слоёв населения", — пишет автор предложения, Анна Маркс (директор Института прогрессивного образования).

Толстой: пусть платят "небедные" идеологи ЕГЭ

Толстой, комментируя идею через Telegram, отметил: если родители отправляют детей к репетиторам, то это — недоработки школы.

"Не должно быть никаких выплат и сертификатов на оплату репетиторов для подготовки к ЕГЭ ни малообеспеченным, ни обеспеченным — никаким семьям. Потому что образование должно быть такого качества, чтобы репетиторы не нужны были", — уверен Толстой.

Вице-спикер также сообщил: "светлые умы", которые данную идею решили поддержать, фактически выступили за то, чтобы и дальше рушить школьное образование. Потому что вместо лечения "болезни" они занимаются лечением "симптомов".

Компенсировать деньги, потраченные на репетиторов, вполне могут "небедные люди" — лоббисты Болонской системы, заключил Толстой.

"Это идеологи ЕГЭ и лоббисты введения Болонской системы. Весьма небедные люди, следует отметить. Справедливо, если именно они возьмут на себя расходы родителей, которые вынуждены тратить теперь огромные деньги, чтобы подготовить своих детей к выпускным экзаменам", — пояснил парламентарий.

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