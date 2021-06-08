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Колташов назвал ВШЭ "одной из причин бедности" и получил ответ

Экономика

Интересная ситуация развилась вокруг темы бедности в России: ранее свои точки зрения представили ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. И, как водится, мнения разошлись.

Спор о бедности: кто виноват, кто прав — решать не нам?

Ярослав Кузьминов
 

Кузьминов отметил: причина бедности во многом заключается в образовательной неуспешности, которая затем "перетекает" в экономическую. Проблема возникает уже в школах:

"Ведь, что означает доля неуспевающих в школе в 20-30 процентов? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность", — высказался Кузьминов для "Известий".

Затем слово взял Колташов: он сообщил для "Общественной службы новостей", что ВШЭ при такой точке зрения "пополнит ряды" причин бедности. Эксперт отметил, что силами представителей ВШЭ была проведена реформа школы, вылившаяся в "перегрузку".

Василий Колташов
 

"Я думаю, что одна из причин бедности — процветание Высшей школы экономики.

Потому что именно в таких учреждениях гнездятся либеральные реформаторы, либеральные экономисты. Именно они реформировали школу и школьное обучение, сделав его системой подготовки квалифицированного потребителя и системой перегрузки младших классов.

Сделано это намеренно для того, чтобы выбить детей, чьи родители не пашут с "домашкой” с утра до ночи, и сделать их сразу отстающими", — уверен Колташов.

Как "эксперту во всём" ответили из ВШЭ

Светлана Барсукова
 

Прокомментировать позицию Колташова для Pravda. Ru согласилась Светлана Барсукова, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики. Она отметила, что не согласна со сказанным.

"По поводу того, что Высшая школа экономики виновата, я не согласна совершенно точно и категорично.

В чём суть реформирования? ЕГЭ запустили? ЕГЭ — это, кстати, канал вертикальной мобильности. С помощью ЕГЭ люди реально смогли из глубинки приехать в московские ВУЗы.

Попробовали бы они приехать, чтобы сдавать экзамены очно, при непрозрачной и непонятной процедуре выставления оценок, зачастую основанной на договорённостях", — рассказывает Барсукова.

Кроме того, продолжает эксперт: Колташов в последнее время стал "специалистом буквально во всём".

"Я его вообще слушаю часто в разных эфирах. Он по разным поводам выступает, он "специалист" буквально во всём. И пинать Высшую школу экономики — это его последний виртуозный трюк", — считает Барсукова.

"Вообще соблазн найти простой ответ на сложный вопрос, то есть кого назначим виноватым. Вот кого? Давайте Чубайса. Чубайса уже немодно. Надоел. Давайте Кузьминова назначим ответственным за все. Давайте, если от этого кому-то спокойнее будет. Но это абсолютный бред, уверяю вас", — заключает она.

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Особенности российской бедности
Автор: Константин Шапров
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