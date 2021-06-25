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В России наблюдается резкий рост мошенничества на справках по COVID-19

Общество

Властям России приходится бороться с мошенниками, которые распространяют фальшивые справки о вакцинации от COVID-19. Количество подделок на фоне кампании по всеобщей вакцинации стремительно растёт.

В России наблюдается резкий рост мошенничества на справках по COVID-19

Ранее несколько регионов РФ ввели обязательную вакцинацию для категорий работников, которые находятся в контакте с людьми. В случае отказа от прививки работодатели будут иметь право увольнять сотрудников.

Кроме того, 24 июня власти Краснодарского края ввели жёсткое ограничение для туристов — заселиться в отель с 1 августа можно будет только при полной вакцинации от COVID-19.

В июне в столице России завели десятки уголовных дел из-за нового вида мошенничества, а Роскомнадзор заблокировал более 150 сайтов по продаже сертификатов. В Роскачестве считают, что количество мошенников будет расти ещё больше.

"В ближайшее время стоит ожидать роста и спроса, и предложения на поддельные сертификаты, которые будут покупать, чтобы отчитаться перед работодателем", — приводит URA. RU мнение источника в ведомстве.

В Роскачестве добавили, что из-за уголовных дел ожидают переход мошенников в Telegram.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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