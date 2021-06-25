На Кубани уточнили требования к туристам: привиться нужно полностью

Власти Краснодарского края уточнили требования к туристам, которые собираются на отдых этим летом. Отели будут принимать только полностью привившихся от COVID-19.

Требования с 1 июля

На первом этапе заселиться в гостиницу или отель можно будет непривитым туристам. Для этого необходимо:

предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (полученный не ранее, чем за три дня);

предоставить сертификат вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной ("Спутник Лайт" - прим. ред.);

гражданам Армении, Белоруссии и Киргизии необходимо загрузить результат ПЦР-теста в приложение "Путешествуй без COVID-19".

Требования с 1 августа

На втором этапе в гостиницы будут заселять только привитых взрослых, если у них нет противопоказаний. Также ужесточаются требования к детям. Для заселения с 1 августа необходимо:

предоставить сертификат вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной ("Спутник Лайт" - прим. ред.);

для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, необходим отрицательный ПЦР-тест и справка о медицинском отводе;

несовершеннолетним необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19;

гражданам Армении, Белоруссии и Киргизии предоставить такие же документы.