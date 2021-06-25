Власти Краснодарского края уточнили требования к туристам, которые собираются на отдых этим летом. Отели будут принимать только полностью привившихся от COVID-19.
На первом этапе заселиться в гостиницу или отель можно будет непривитым туристам. Для этого необходимо:
На втором этапе в гостиницы будут заселять только привитых взрослых, если у них нет противопоказаний. Также ужесточаются требования к детям. Для заселения с 1 августа необходимо:
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