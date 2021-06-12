Организаторы перенесли шествие "Бессмертного полка" на следующий год

Акция "Бессмертный полк" отменена из-за коронавирусных ограничений. В традиционном офлайн-формате мероприятие сможет пройти не раньше следующего года.

Напомним, в этом году в День Победы 9 мая "Бессмертный полк" прошёл в онлайн-формате. Традиционный формат мероприятия — шествие по улицам российских городов с портретами предков-участников Великой Отечественной войны — было запланировано на 24 июня, в годовщину Парада победителей. Но эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в планы организаторов акции.

"Ограничения по-прежнему присутствуют, к сожалению. Мы сейчас наблюдаем, что и пик заболеваемости немного растёт. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия. Поэтому в этом году тоже мы не будем проводить акцию", —

сообщила агентству ТАСС сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. По её словам, нет смысла далее переносить акцию в этом году. Остаётся надеяться, что в следующем году эпидемиологическая обстановка позволит её провести.

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