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Бессмертный полк и Парад Победы пройдут в ОК

Общество » Соцсети » Одноклассники

Поблагодарить ветеранов Великой отечественной войны за мир, вспомнить жертв войны или рассказать о том, как вы гордитесь подвигом героев, можно в социальной сети Одноклассники в ленте новостей. Накануне Дня Победы в ней появится конструктор публикаций. Такие посты будут отмечены специальным хэштегом #МойДеньПобеды.

Бессмертный полк и Парад Победы пройдут в ОК

Кроме того, в сервисе "Моменты" пользователи получат возможность украсить фото и видео праздничной виртуальной маской "С Днем Победы!" либо оформить своё фото профиля праздничной рамкой.

Также в Одноклассниках состоится шествие "Бессмертного полка". Трансляция пройдет 9 мая. Чтобы о вашем близком человеке, который приближал Победу, узнали миллионы людей, в одноименном приложении надо загрузить фото героя войны, рассказать его историю.

И уже по сложившийся традиции в ОК в онлайн-витрине состоится трансляция Парадов Победы из 18 городов страны. В их числе Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. А вечером этот же сервис покажет праздничный салют.

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«Одноклассники» — это ОК: соцсети 15 лет
Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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