Правительство поддержало закон о запрете россиянам шуметь по ночам

Кабинет министров поддержал законопроект группы депутатов, которым россиян обяжут соблюдать порядок и тишину в квартирах в ночное время суток. Соответствующие изменения должны быть внесены в Жилищный кодекс России.

В новой статье говорится, что собственник жилья вместе с допущенными в квартиру лицами должен обеспечить интересы граждан в ночное время суток в многоквартирном доме. Время, в которое будет установлен запрет на шум, будет устанавливать каждый регион отдельно.

"Собственник должен "обеспечить соблюдение тишины в ночное время", требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных в законах или нормативных актах", - говорится в законопроекте.

Правительство поддержало законопроект с замечаниями, сообщает ТАСС.

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