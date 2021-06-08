Кабинет министров поддержал законопроект группы депутатов, которым россиян обяжут соблюдать порядок и тишину в квартирах в ночное время суток. Соответствующие изменения должны быть внесены в Жилищный кодекс России.
В новой статье говорится, что собственник жилья вместе с допущенными в квартиру лицами должен обеспечить интересы граждан в ночное время суток в многоквартирном доме. Время, в которое будет установлен запрет на шум, будет устанавливать каждый регион отдельно.
"Собственник должен "обеспечить соблюдение тишины в ночное время", требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных в законах или нормативных актах", - говорится в законопроекте.
Правительство поддержало законопроект с замечаниями, сообщает ТАСС.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.