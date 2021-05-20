Заммэра Москвы предложила штрафовать россиян, не следящих за своим здоровьем

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что властям следует рассмотреть возможность наложения штрафов на граждан, которые систематически не следят за своим здоровьем. Об этом она заявила на "Московском онкологическом форуме".

"Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда какую-то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести", — заявила Ракова.

По мнению Раковой, такой метод позволить обезопасить добросовестных граждан, которые за своим здоровьем следят. Заммэра не уточнила, что означает "не следить за своим здоровьем".

Обязательная вакцинация

Днём ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что стоит рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации россиян от COVID-19. По его мнению, государственные интересы и защита населения в целом иногда могут стоять выше отдельного человека.

На это в Кремле поспешили успокоить граждан — вопрос обязательной вакцинации властями не прорабатывается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.