В центре Москвы начались задержания на несанкционированном митинге

Российские силовики отлично подготовились к несанкционированному митингу. Просто в силу того, что они и так постоянно находятся в состоянии готовности.

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Предварительная подготовка

Центр Москвы был заблаговременно перекрыт. Пассажиров метро предупредили, что в зависимости от ситуации некоторые станции могут быть временно закрыты на выход и вход. И, когда участники незаконной акции начали собираться в центре города, их уже встречали сотрудники правоохранительных органов.

Происшествия на месте

Автозаки тоже стоят наготове. Не обошлось без инцидентов — на Тверской улице в районе Пушкинской площади легковушка столкнулась с автозаком, а в подземном переходе на Охотном ряду неизвестные распылили газовый баллончик. Позже стали поступать сообщения, что в центре Москвы пропал интернет.

Правоохранители регулярно просят собравшихся "не тратить своё время на участие в незаконной акции" и разойтись, напоминают о возможных последствиях участия в этом мероприятии и, наконец, просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Митингующие в ответ скандируют про Навального и про свободу. Когда начало темнеть, зажгли фонарики на телефонах (видимо, по памяти об акции 14 февраля).

Вышедшие и задержанные

По данным мониторингового ресурса ОВД-Инфо, на 20.00 в Москве задержано 18 человек. По всей России — 413. "Чемпионом" по задержаниям пока что является Уфа — 54 человека. Штаб Навального в Екатеринбурге сообщил о "невероятно крутом" шествии ("не менее 13 тысяч"). При этом, по данным местных СМИ, в городе вышло на улицы около пяти тысяч человек.

Окружение Навального и сочувствующие

Рэперы на митинге в поддержку Навального

К митингующим в Москве присоединились жена осуждённого блогера Юлия Навальная и его брат Олег, а также рэперы Оксимирон, Влади и Фейс. Координатор штабов Навального Леонид Волков вместе с Марией Певчих и директором ФБК (НКО, признанная иноагентом в РФ) Иваном Ждановым комментируют прямую трансляцию, хотя ранее обещали в этот день прибыть в Москву и присоединиться к митингу.

"Ребята, вы просто молодцы!", - восхищается Иван Жданов "свободными гуляниями свободных людей".

Параллельно Волков, Певчих и Жданов координируют и направляют движение колонн протестующих в Москве и Санкт-Петербурге. Они определяют направление движения "от отравителей к заказчику отравления Навального".

Другое мнение

Бывший координатор штаба Навального в Саратове Михаил Мурыгин прокомментировал текущие события. В своём Telegram-канале он написал:

"Почему я сам не иду на митинг и вам советую оставаться дома. 1) ТОПы ФБК уже *** (уехали): Волков, Жданов, Албуров , Шаведдинов, Милов и тд.

2) После того, как актив начали использовать в виде пушечного мяса, ключевые сотрудники покинули ФБК.

3) Даже ближайший друг Волкова Бойко отказался участвовать.

4)Эпоха Навального в российской оппозиции явно закончилась. Посмотрите сами на количество вышедших на Дальнем Востоке и Сибири и сравните с точками на карте Волкова. Они даже тут всех *** (обманули)".

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