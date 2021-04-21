Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Современная архитектура: Всех запрут в человейниках?
Эксперт оценил идею "Роскосмоса" создать новую орбитальную станцию
Президент Чехии назначил нового главу МИД
АТОР допускает ограничение турпотока в Чехию
В Ирландии засекретили найденную гробницу бронзового века
У побережья Турции зафиксировали нашествие ядовитых рыб фугу
Здоровый сон положительно влияет на сексуальную жизнь
Для бесплатной газификации России придётся поискать деньги
Футболист "Зенита" Малком оставил сборную России как "план Б"

В центре Москвы начались задержания на несанкционированном митинге

Общество

Российские силовики отлично подготовились к несанкционированному митингу. Просто в силу того, что они и так постоянно находятся в состоянии готовности.

В центре Москвы начались задержания на несанкционированном митинге

Материал обновляется.

Предварительная подготовка

Центр Москвы был заблаговременно перекрыт. Пассажиров метро предупредили, что в зависимости от ситуации некоторые станции могут быть временно закрыты на выход и вход. И, когда участники незаконной акции начали собираться в центре города, их уже встречали сотрудники правоохранительных органов.

Происшествия на месте

Автозаки тоже стоят наготове. Не обошлось без инцидентов — на Тверской улице в районе Пушкинской площади легковушка столкнулась с автозаком, а в подземном переходе на Охотном ряду неизвестные распылили газовый баллончик. Позже стали поступать сообщения, что в центре Москвы пропал интернет.

Правоохранители регулярно просят собравшихся "не тратить своё время на участие в незаконной акции" и разойтись, напоминают о возможных последствиях участия в этом мероприятии и, наконец, просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Митингующие в ответ скандируют про Навального и про свободу. Когда начало темнеть, зажгли фонарики на телефонах (видимо, по памяти об акции 14 февраля).

Вышедшие и задержанные

По данным мониторингового ресурса ОВД-Инфо, на 20.00 в Москве задержано 18 человек. По всей России — 413. "Чемпионом" по задержаниям пока что является Уфа — 54 человека. Штаб Навального в Екатеринбурге сообщил о "невероятно крутом" шествии ("не менее 13 тысяч"). При этом, по данным местных СМИ, в городе вышло на улицы около пяти тысяч человек.

Окружение Навального и сочувствующие

Рэперы на митинге в поддержку Навального
Рэперы на митинге в поддержку Навального

К митингующим в Москве присоединились жена осуждённого блогера Юлия Навальная и его брат Олег, а также рэперы Оксимирон, Влади и Фейс. Координатор штабов Навального Леонид Волков вместе с Марией Певчих и директором ФБК (НКО, признанная иноагентом в РФ) Иваном Ждановым комментируют прямую трансляцию, хотя ранее обещали в этот день прибыть в Москву и присоединиться к митингу.

"Ребята, вы просто молодцы!", - восхищается Иван Жданов "свободными гуляниями свободных людей".

Параллельно Волков, Певчих и Жданов координируют и направляют движение колонн протестующих в Москве и Санкт-Петербурге. Они определяют направление движения "от отравителей к заказчику отравления Навального".

Другое мнение

Бывший координатор штаба Навального в Саратове Михаил Мурыгин прокомментировал текущие события. В своём Telegram-канале он написал:

"Почему я сам не иду на митинг и вам советую оставаться дома.

1) ТОПы ФБК уже *** (уехали): Волков, Жданов, Албуров , Шаведдинов, Милов и тд.
2) После того, как актив начали использовать в виде пушечного мяса,  ключевые сотрудники покинули ФБК.
3) Даже ближайший друг Волкова Бойко отказался участвовать.
4)Эпоха Навального в российской оппозиции явно закончилась. Посмотрите сами на количество вышедших на Дальнем Востоке и Сибири и сравните с точками на карте Волкова. Они даже тут всех *** (обманули)".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Протесты 21 апреля в регионах – Владивосток / Новосибирск / Томск / Иркутск
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Гостиницы Кубани забронированы на майские праздники почти на 100%
В центре Москвы начались задержания на несанкционированном митинге
Лучшее лекарство от эпилепсии создано в России
Современная архитектура: Всех запрут в человейниках?
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего
Шабаш ведьм попал на кинопленку
Владимир Рогов: для донбассцев Зеленский умер, когда призывал их убивать
Эксперт оценил идею "Роскосмоса" создать новую орбитальную станцию
Президент Чехии назначил нового главу МИД
АТОР допускает ограничение турпотока в Чехию
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"

Новые подробности касательно складов с боеприпасами в чешской Врбетице озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Политика. Новости и аналитика
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Американский посол отказался уезжать из России
Мир. Новости мира
Украинский эксперт объяснил, во что Россия задумала превратить Украину
Акции в поддержку Навального: что известно
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников