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Мосгорсуд будет рассматривать дело ФБК* в закрытом режиме

Общество

Досудебная беседа по иску московской прокуратуры состоится 26 апреля. Затем Мосгорсуд назначит дату рассмотрения дела по существу.

Мосгорсуд будет рассматривать дело ФБК* в закрытом режиме

В пятницу, 16 апреля, прокуратура города Москвы направила в Московский городской суд административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций ФБК*, ФЗПГ*, "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности. Сегодня Мосгорсуд сообщил некоторые подробности предстоящего судебного процесса.

"Поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно". Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, согласно требованиям Кодекса административного судопроизводства РФ", — рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Гриф секретности материалам дела был присвоен московской прокуратурой по итогам проверки деятельности вышеупомянутых организаций, проведённой по поручению Генеральной прокуратуры РФ. На начальной стадии судебного процесса его участники смогут заявить свои ходатайства и решить некоторые формальные вопросы, сообщает РИА Новости.

*ФБК, ФЗПГ — некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента на территории РФ.

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