Эксперт HeadHunter рассказала, как просить о повышении зарплаты

Более трети россиян (31,3%) не обращаются к руководству с просьбой о повышении, так как уверены, что это бесполезно. 24,6% российских граждан сообщили, что не настаивают на повышении, так как им стабильно повышают заработную плату. Более 16% россиян признались, что боятся, что из-за подобной просьбы испортятся отношения с начальством.

14% сотрудников напоминают о повышении раз в год, а 8% — раз в полгода.

Таковы данные соцопрос CRM-разработчика для бизнеса "Мегаплан", сообщают "Известия".

О том, как правильно просить повышение, в интервью Москве 24 рассказала руководитель молодёжного направления платформы HeadHunter Ирина Святицкая.

"Когда вы понимаете, что у вас объём задач очень сильно увеличился, вы с ним справляетесь и знаете, что на рынке это стоит дороже, если у вас были какие-то успешные проекты, которые принесли компании много пользы, если давно не индексировалась заработная плата и на рынке сейчас подобные профессионалы вашего уровня стоят дороже, можно просить о повышении", — пояснила Святицкая.

Напоминать о повышении лучше до планирования фонда оплаты труда. Однако следует адекватно оценивать ситуацию в своей компании и на рынке в целом.

Что касается сотрудников, которые только устроились в организацию, то тут всё зависит от тех договорённостей, которые были достигнуты в самом начале. Иногда зарплату повышают через три месяца после окончания испытательного срока, а иногда через шесть месяцев.

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