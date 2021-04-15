На юге Сахалина медведь подошёл к школе

В Невельском районе медведь вышел к людям. Об этом пишет РИА "Сахалин-Курилы". Очевидцы сняли на видео, как молодой косолапый ходит кругами возле ворот школы в селе Шебунино.

"Это был молодой бурый медведь. Испугавшись людей, он вернулся в лес. Такие случаи происходят по весне и в других южных районах острова", — уточнил заместитель руководителя Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.

По его словам, весной медведи выходят в жилые районы всего 1-2 раза. А вот осенью таких случаев больше. Животные идут на запах еды, который разносится с кладбищ и несанкционированных свалок.

Косолапые предпочитают сладости. При этом прикармливать специально охотоведы их не рекомендуют. Медведи, несмотря на любовь к сладкому, очень опасны для человека.