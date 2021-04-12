12 апреля 2021 года над Землёй пролетит астероид 2021 GW4. Об этом говорится на сайте Центра исследований околоземных объектов NASA.
Но если возмущение от Луны не спровоцирует каких-либо аномальных явлений в траектории его движения, то всё будет в порядке, сообщил в интервью URA.RU российский астрофизик Анатолий Черепащук.
Учёный также отметил, что расстояние от Земли до Луны составляет 400 тысяч километров, а от астероида до Земли — 20 тысяч километров. Размеры космического объекта — от 4 до 8 метров, это очень мало, чтобы могла произойти какая-либо катастрофа.
В случае если 2021 GW4 достигнет земной атмосферы, то будет тоже самое, что произошло когда-то в Челябинске.
Большинство таких объектов летают за пределами Луны.
Астероид достигнет максимального блеска на уровне 13,5 звёздной величины около 15:30 (мск). Космический объект будет двигаться со скоростью 8 километров в секунду. По предварительным данным, траектория астероида будет проходить по созвездию Большой медведицы.
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