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На опасном расстоянии от Земли в День космонавтики пролетит астероид

Общество » День в истории » Апрель

12 апреля 2021 года над Землёй пролетит астероид 2021 GW4. Об этом говорится на сайте Центра исследований околоземных объектов NASA.

На опасном расстоянии от Земли в День космонавтики пролетит астероид

Но если возмущение от Луны не спровоцирует каких-либо аномальных явлений в траектории его движения, то всё будет в порядке, сообщил в интервью URA.RU российский астрофизик Анатолий Черепащук.

Учёный также отметил, что расстояние от Земли до Луны составляет 400 тысяч километров, а от астероида до Земли — 20 тысяч километров. Размеры космического объекта — от 4 до 8 метров, это очень мало, чтобы могла произойти какая-либо катастрофа.

В случае если 2021 GW4 достигнет земной атмосферы, то будет тоже самое, что произошло когда-то в Челябинске.

Большинство таких объектов летают за пределами Луны.

Астероид достигнет максимального блеска на уровне 13,5 звёздной величины около 15:30 (мск). Космический объект будет двигаться со скоростью 8 километров в секунду. По предварительным данным, траектория астероида будет проходить по созвездию Большой медведицы.

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День Космонавтики - 2021!
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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