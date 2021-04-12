На опасном расстоянии от Земли в День космонавтики пролетит астероид

12 апреля 2021 года над Землёй пролетит астероид 2021 GW4. Об этом говорится на сайте Центра исследований околоземных объектов NASA.

Но если возмущение от Луны не спровоцирует каких-либо аномальных явлений в траектории его движения, то всё будет в порядке, сообщил в интервью URA.RU российский астрофизик Анатолий Черепащук.

Учёный также отметил, что расстояние от Земли до Луны составляет 400 тысяч километров, а от астероида до Земли — 20 тысяч километров. Размеры космического объекта — от 4 до 8 метров, это очень мало, чтобы могла произойти какая-либо катастрофа.

В случае если 2021 GW4 достигнет земной атмосферы, то будет тоже самое, что произошло когда-то в Челябинске.

Большинство таких объектов летают за пределами Луны.

Астероид достигнет максимального блеска на уровне 13,5 звёздной величины около 15:30 (мск). Космический объект будет двигаться со скоростью 8 километров в секунду. По предварительным данным, траектория астероида будет проходить по созвездию Большой медведицы.

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