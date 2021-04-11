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Отшельница Агафья Лыкова отказалась от переезда в Москву

Общество

Сибирская отшельница живёт в тайге в трудах и молитве и опасается умереть вдали от родных мест.

Отшельница Агафья Лыкова отказалась от переезда в Москву

Об этом рассказал предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий. По его словам, в марте он ездил проводить освящение нового дома Агафьи Лыковой и предложил 76-летней отшельнице переехать в Москву, где она могла бы жить в старообрядческом центре, сообщает РИА Новости.

"Нет, никуда я не поеду. Тятенька сказал мне: "Уедешь отсюда — погибнешь", — передал митрополит Корнилий ответ Агафьи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о строительстве нового дома для Агафьи Лыковой. На просьбу отшельницы построить ей новый дом отреагировал российский предприниматель и промышленник Олег Дерипаска, строительство в хакасской тайге началось при его финансовой поддержке. Самым сложным этапом оказалась доставка пиломатериалов на труднодоступный участок, где находится заимка Агафьи.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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