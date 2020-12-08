Для Агафьи Лыковой в тайге начали строить новый дом

Для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой начали строить новый дом. Самый сложный этап — доставка пиломатериалов к месту постройки.

На просьбу Агафьи Лыковой построить ей новый дом отреагировал российский предприниматель и промышленник Олег Дерипаска, строительство в хакасской тайге началось при его поддержке.

Заимка Лыковых находится на труднодоступной территории. Поэтому, чтобы упростить и ускорить ход работ на месте, новую избу Агафьи сначала собрали в Абакане. Пронумеровав бревна, избу разобрали и переправили на базу отдыха, которая находится у реки Ада в 250 километрах от места жительства отшельницы.

Отсюда груз переправляется по частям к месту постройки на аэролодках. Всего потребуется совершить около 20 рейсов. Затем изба будет собрана уже непосредственно на месте, и Агафья Лыкова сможет отпраздновать новоселье.