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Для Агафьи Лыковой в тайге начали строить новый дом

Общество

Для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой начали строить новый дом. Самый сложный этап — доставка пиломатериалов к месту постройки.

Для Агафьи Лыковой в тайге начали строить новый дом

На просьбу Агафьи Лыковой построить ей новый дом отреагировал российский предприниматель и промышленник Олег Дерипаска, строительство в хакасской тайге началось при его поддержке.

Заимка Лыковых находится на труднодоступной территории. Поэтому, чтобы упростить и ускорить ход работ на месте, новую избу Агафьи сначала собрали в Абакане. Пронумеровав бревна, избу разобрали и переправили на базу отдыха, которая находится у реки Ада в 250 километрах от места жительства отшельницы.

Отсюда груз переправляется по частям к месту постройки на аэролодках. Всего потребуется совершить около 20 рейсов. Затем изба будет собрана уже непосредственно на месте, и Агафья Лыкова сможет отпраздновать новоселье.

"С нетерпением ждем окончания строительства, нет никаких сомнений, что всё будет хорошо", — написал в своем Facebook директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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