Нужен ли ребенку в школе смартфон?

Минпросвещения РФ не видит необходимости в переходе школ полностью на "гаджеты", с такими случаями необходимо тщательно разбираться, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом пишет РИА "Новости".

"Планшеты и гаджеты, они могут быть лишь вспомогательным средством, и надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Я не вижу такой необходимости. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа", — заявил он в интервью Псковскому агентству новостей.

Министр добавил, что также есть установленные Роспотребнадзором нормы использования школьниками компьютерной техники.