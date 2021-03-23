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Юрист рассказала, за что могут лишить выплат на детей

Общество

В случае с выплатами на детей от трех до семи лет отказ возможен, если у родителей отсутствует официальный доход. Исключение — уход за ребенком до 3 лет или инвалидом, ряд социально сложных ситуаций и статус безработного, но не более полугода, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Гречкин и Партнеры" Яна Любимова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Юрист рассказала, за что могут лишить выплат на детей

Есть и другие критерии материального благосостояния — в выплате откажут, если в семье есть несколько квартир или домов — метражом более 24 кв. м. на человека в квартире и 40 кв. м. в доме. Если в семье больше одного автомобиля, она также не вправе претендовать на пособие, но из этого правила есть исключения.

Важно также, чтобы получатель пособия фактически осуществлял уход за ребенком. Если выяснится, что он работает по графику, сокращенному на небольшое время, а с ребенком в это время находится другой член семьи, выплату могут не дать или отобрать.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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