На выставку "Мир тела" выстроилась большая очередь

На ВДНХ образовалась огромная очередь на анатомическую выставку "Мир тела". Сейчас у входа в 20-й павильон стоят по меньшей мере 200 человек. Об этом сообщает "Российская Газета".

Раннее глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев потребовал дать правовую оценку выставке инсталляций из мертвых тел. На фоне скандала интерес москвичей к экспозиции немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса только вырос. На выставку одновременно пускают ограниченное число посетителей, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию.