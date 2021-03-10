Как правильно выбрать красную икру: советы эксперта

В России каждый год в период масленичной недели растут продажи красной икры. Однако на российском рынке работают не только честные компании, которые производят качественный продукт, но и те, кто продаёт подделку.

О том, как выбрать качественную икру, в эфире "Радио 1" рассказала руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова.

Специалист советует покупать икру в прозрачной упаковке — пластиковой или стеклянной, так как в жестяных банках продукция хуже.

Кроме того, в икре должен присутствовать джус — икорный сок.

Имитацию от настоящей икры позволит определить внешний вид и качество икринок — они не должны быть слишком упругими.

"Икринки не должны пружинить. Если они пружинят, значит над икрой совершались дополнительные действия. Икринки должны быть равномерными, иначе это имитация, которую делают из икорного сока, белка и желирующих компонентов. У имитационной икры икринки иногда склеиваются, как личинки — в настоящей икре такого не бывает. Как не бывает и вытянутых икринок, тройных икринок", — пояснила эксперт.

Также в настоящих икринках должен быть "глазок" — вкрапление в самой икринке.

Специалист предупредила и о том, что не следует пугаться, если на стенках банки присутствует жёлто-оранжевый жировой налёт. Кроме того, от икры на языке может оставаться оболочка — эта особенность не является признаком подделки.

Поддельную икру можно определить по цене: обычно она ниже, чем средняя по рынку.