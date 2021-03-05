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Жизнью довольны 74% женщин, живущих в крупных российских городах

Общество

Опрос среди женщин России о том, что им важно для счастливой жизни, провели специалисты Сбербанка.

Жизнью довольны 74% женщин, живущих в крупных российских городах

Как утверждает РИА "Новости", согласно данному опросу около 74% россиянок, живущих в крупных городах, в основном или даже полностью жизнью довольны. 98% дам для счастья надо в первую очередь свое жилье и качественная медицина. 97% не видя счастливой жизни без образования и здоровой пищи, 95% — без спорта, хобби и культурных развлечений.

Современная бытовая техника важно 94%, интерес к работе — 93%. Для улучшения жизненного положения 93% россиянок готовы получать образование (против 86% мужчин), упорно работать, менять работу и заниматься общественной жизнью — 88%. Бизнесом для этого готовы заняться 79% женщин, а 40% намерены переезжать в города, где больше возможностей.

При этом лишь 57% женщин против 71% мужчин уверены, что можно улучшить свою жизни через инвестирование.

В октябре 2020 года рецепт счастья пытались получить британские эксперты.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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